Colisión en cadena dejó una mujer lesionada

En horas de la tarde de este domingo se produjo un siniestro vial de características encadenadas en la intersección de calle Pellenc y Avenida San Martín, de Colón, el cual involucró a varios vehículos y dejó como saldo una persona con lesiones de carácter leve.

El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil Fiat Punto, color blanco, conducido por un ciudadano de 29 años oriundo de Basavilbaso, quien se desplazaba acompañado por una adolescente de 17 años; un segundo automóvil Fiat Duna, color bordó, guiado por un hombre de 60 años residente en Concepción del Uruguay, acompañado por una mujer de 48 años; y un tercer vehículo que, según los primeros indicios, sería un Peugeot, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. A consecuencia del choque, la acompañante del Fiat Duna debió ser asistida y trasladada al nosocomio local, donde profesionales médicos certificaron lesiones leves.

