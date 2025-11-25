La oficina del 911 en Feliciano cada vez más próxima a inaugurarse

En los últimos días, los trabajos que realizan el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial, se han acelerado y está muy pronta a inaugurarse la oficina del 911 en la actual terminal de ómnibus en la ciudad de San José de Feliciano.

Se han agregado nuevas cámaras y se instalaron nuevos equipamientos con más tecnología y más pantalla para el mejor funcionamiento de esta sala de atención de emergencia que trabajará concentrada en un solo lugar.

