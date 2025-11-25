San José vivió un fin de semana largo inolvidable con gran afluencia turística

San José se consolidó nuevamente como un destino elegido en la provincia de Entre Ríos durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. El movimiento turístico fue muy alto, alcanzando una ocupación del 92%, lo que refleja el interés por nuestra ciudad como lugar de descanso, recreación y experiencias al aire libre.

La secretaria de Turismo, Anabella Lubo, destacó: “Estamos muy contentos con el gran movimiento turístico de este fin de semana largo. Estos resultados confirman que las estrategias que venimos impulsando desde San José, como El Verano Más Largo Entre Ríos, están dando frutos. También es importante destacar el compromiso del sector privado, que pese a una temporada baja compleja, logró sostenerse y llegar con sus servicios al 100%.”

Los visitantes llegaron principalmente desde la provincia de Buenos Aires y el interior de Entre Ríos, generando un impacto positivo en toda la oferta local. Tanto Termas San José como el Balneario–Camping San José estuvieron entre los puntos más elegidos:

• Termas San José: más de 5.000 ingresos

• Balneario–Camping San José: 3.500 entradas vendidas

• Sector de Camping: 180 parcelas ocupadas

Uno de los hitos del fin de semana fue la realización de la 2ª edición de las “Noches Termales”, que recibió 170 pases, ofreciendo una experiencia mágica que combina bienestar, naturaleza y gastronomía bajo las estrellas.

Durante estos días también se desarrollaron eventos destacados que despertaron gran interés. Lubo subrayó la importancia del trabajo articulado: “Agradecemos el trabajo conjunto con las asociaciones intermedias y con todos los actores de la cadena de valor turística. El impacto no solo se vio en los atractivos y alojamientos, sino también en el sector comercial y en muchas instituciones y grupos que suman propuestas y eventos que fortalecen el turismo local».

«Este fin de semana tuvimos, por ejemplo, el Hot Rod, el Torneo de Pesca Tierra de Palmares y el encuentro de escuelitas de fútbol, todos muy convocantes. Y quiero reafirmar que siempre van a contar con la Secretaría de Turismo para acompañar iniciativas que hagan crecer esta actividad en la ciudad», afirmó Anabella Lubo.

Los eventos tuvieron una participación sobresaliente

Encuentro Hot Rod → más de 6.000 personas y 550 autos.

Torneo de Pesca Variada Tierra de Palmares → más de 60 embarcaciones y gran presencia de pescadores.

Estos atractivos, junto con la afluencia constante a los espacios de recreación y bienestar, generaron un notable impulso económico para los prestadores locales: alojamientos, gastronomía, comercios y actividades turísticas trabajaron intensamente durante todo el fin de semana.

Finalmente, Lubo afirmó: “Estamos muy conformes con lo logrado y convencidos de que esto marca el comienzo de todo lo que vamos a vivir este verano».

Este fin de semana largo deja una proyección muy alentadora: la alta demanda y el entusiasmo de los visitantes permiten anticipar una temporada veraniega exitosa en San José. Con propuestas como las Noches Termales y un calendario de eventos diverso, la ciudad se posiciona como uno de los destinos más elegidos de la región Litoral Argentina.

www.discofm.com.ar