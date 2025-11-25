Aprenden un joven por desobediencia judicial en San José

Este lunes, personal policial intervino a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de violencia en la zona de calle Constitución al 2300, en la ciudad de San José. Según la comunicación, un individuo estaría agrediendo físicamente a una mujer en la vía pública.

Ante el aviso, los efectivos se desplazaron de inmediato al lugar, constatando la veracidad de lo informado. Al arribar, divisaron a un joven de 20 años junto a una mujer, con quien mantiene medidas cautelares vigentes.

Frente a este flagrante incumplimiento y en virtud de lo dispuesto, se procedió a la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de desobediencia judicial. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes.

