El CGE reunió a los 39 Centros de Educación Física para planificar las acciones de verano

La Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE) convocó a referentes de los Centros de Educación Física (CEF) de toda la provincia para realizar un balance del año y establecer las líneas de trabajo para las próximas Acciones de Verano.

Del encuentro participaron los coordinadores de los 38 CEF y del Parque Escolar Enrique Berduc, de Paraná. Durante la jornada, además, se hizo entrega de material deportivo destinado a fortalecer las propuestas que se desarrollarán durante el receso escolar.



La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, destacó que la reunión tuvo como finalidad «fortalecer el trabajo institucional, pedagógico y organizativo en el marco de las líneas de acción definidas por el organismo».



Asimismo, valoró la instancia como «un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva, que nos permitió revisar los avances del año, compartir experiencias significativas y proyectar las acciones para el próximo ciclo lectivo».



Finalmente, Nesa agradeció el compromiso de todos los equipos participantes. «Seguimos trabajando para fortalecer el sentido público, inclusivo y comunitario de la Educación Física en nuestra provincia», afirmó.

