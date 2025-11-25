Entre Ríos participó de la nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, participó de una nueva jornada del Consejo de Seguridad Interior, que contó con la presencia de representantes de seguridad de todas las provincias.

Con la presencia de la reciente designada ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la anterior titular de la misma cartera Patricia Bullrich, el secretario de lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; y el subsecretario de Articulación Federal, Nestor Majul; se desarrolló en Buenos Aires una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, espacio que busca fomentar el intercambio entre provincias y nación para mejorar y articular acciones en la lucha contra el delito.

«Estuvimos presentes en una reunión más del Consejo de Seguridad Interior, donde intercambiamos con otras provincias y nación una visión estratégica para reforzar las acciones de prevención. También se dio la presentación de la nueva ministra, con quien ya veníamos trabajando cuando estaba en la Secretaría. La seguridad es una prioridad y mantendremos el mismo rumbo como hasta ahora, porque es una prioridad que no sabe de ideologías ni colores políticos. El trabajo conjunto mejora la calidad de vida de los ciudadanos».

Durante el evento se trabajaron los lineamientos a seguir, se destacó la importancia del trabajo interprovincial para dar respuestas más rápidas en un territorio tan extenso. Asimismo, las provincias firmaron convenios específicos y se realizaron exposiciones de diversos temas.

www.discofm.com.ar