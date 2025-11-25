Siniestro vial entre una motocicleta y una bicicleta deja un menor con lesiones leves

En horas de la tarde de este martes, se registró un accidente de tránsito en inmediaciones de calles Paysandú y Sourigues, en la ciudad de Colón. El hecho involucró a una motocicleta marca Bajaj Rouser, de 200 cc, conducida por un ciudadano de 39 años, y a una bicicleta rodado 29, guiada por un adolescente de 12 años, quienes circulaban por la misma arteria y en igual sentido de desplazamiento.

Por motivos que se tratan de establecer, ambos rodados entraron en colisión, resultando el menor con diversas dolencias producto del impacto. En consecuencia, fue asistido y trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón, donde profesionales médicos determinaron que presentaba lesiones de carácter leves.

