San José fue seleccionada para el Programa “Promover Verano en Argentina” y recibirá fondos para promoción digital

La Municipalidad de San José fue notificada oficialmente de que su proyecto presentado al Programa Promover Verano en Argentina resultó seleccionado entre las iniciativas beneficiarias a nivel nacional.

El proyecto, encuadrado en la línea de Promoción Digital, obtuvo una aprobación por $12.000.000 (doce millones de pesos), que serán destinados a la contratación de los servicios previstos para fortalecer la comunicación y difusión del destino durante la temporada.

Esta selección vuelve a poner en valor el camino de innovación turística que San José viene consolidando en los últimos años, especialmente en materia de marketing y comunicación digital, con propuestas distintivas como la campaña “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, que posicionó al destino en la agenda provincial y nacional.

El reconocimiento no es aislado; forma parte de una serie de proyectos de calidad desarrollados por el Municipio, que han contado con el acompañamiento del organismo nacional de Turismo. Entre ellos se destacan el 1° Foro Binacional de Termalismo y Enoturismo, realizado a comienzos de este año, y los Juegos Deportivos de Playa 2024, eventos que impulsaron el posicionamiento de San José como un destino activo, diverso y en pleno crecimiento.

La aprobación de este nuevo financiamiento reafirma el rumbo estratégico del turismo local y permitirá profundizar las acciones de promoción para consolidar a San José como uno de los destinos emergentes más importantes del país.

