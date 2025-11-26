Continúan los trabajos en el Centro Comunitario de Barrio Bernardino Pereyra de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al equipo de arquitectos del Municipio, recorrieron las tareas para ver los avances de la segunda etapa de obra que ya esta finalizándose.

Al respecto, Arévalo afirmó que «con fondos propios, y con una inversión millonaria, ya podemos ver los avances de la estructura de techos, colocación de aberturas, pisos y revoques, y pronto avanzaremos a la tercera y última etapa para la culminación de la obra».

«Pese al grave contexto económico, seguimos haciendo todos los esfuerzos para no detener las obras planificadas», concluyó el Intendente.

