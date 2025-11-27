Se realizó la última Mesa Intersectorial del año del programa “San José Te Cuida”

En la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo la última Mesa Intersectorial del año del programa “San José Te Cuida”, un espacio de trabajo conjunto entre el municipio y distintas instituciones locales para fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento comunitario.

Durante el encuentro se realizó un balance de las acciones desarrolladas durante el 2025, entre ellas la formación de referentes comunitarios, las capacitaciones en prevención del suicidio y las instancias de articulación territorial promovidas desde la agenda local.

Además, se trabajó en la planificación de las próximas acciones para los meses de verano (diciembre, enero y febrero), con el objetivo de continuar difundiendo herramientas de cuidado y contención para la comunidad sanjosesina.

Desde el HCD se continúa acompañando estos espacios de diálogo y acción conjunta que fortalecen la salud mental, la prevención y el bienestar de nuestros ciudadanos.

