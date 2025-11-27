Arévalo Presentó el presupuesto 2026 ante el HCD de Feliciano

Este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Cr. Municipal presentó el proyecto de Ley de Presupuesto Municipal para el año 2026, con un importe de trabajo de $ 8.590.117.732,96.

Al respecto, Arévalo manifestó que «guiados por las proyecciones mas prudentes estimadas por la provincia, que las proyectadas por el gobierno nacional, en un contexto económico difícil, que nos impide tener un criterio sensato a la hora de prever los gastos y los ingresos futuros».

Se trata de un presupuesto con equilibrio, prudencia y esperanza, que el Honorable Cuerpo tratará junto a la Ordenanza General Impositiva.

