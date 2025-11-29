Recuperan motocicleta con pedido de secuestro y dos jóvenes fueron identificados

Este viernes, mientras personal policial efectuaba tareas de prevención y recorrida en la zona, se detectó una situación sospechosa en inmediaciones de Avenida Urquiza y calle E. Portenier de Villa Elisa. Allí se observó a un motovehículo que circulaba por la colectora, ocupado por dos individuos, quienes al notar la presencia del móvil policial aceleraron su marcha.

Ante esta conducta, el personal decidió seguir el rodado, logrando alcanzarlo en cercanías de calle H. de Elía Nº 2756. En ese punto, los ocupantes descendieron abruptamente de la motocicleta y emprendieron la huida a pie hacia un descampado, siendo finalmente aprehendidos gracias al rápido accionar de los efectivos intervinientes. Se trataba de un joven de 21 años y otro de 19.

Al verificar la motocicleta, una Motomel Blitz de 110 cc, se constató que presentaba pedido de secuestro vigente por el delito de hurto, con fecha 26 de noviembre de 2025, conforme a denuncia radicada oportunamente en la Comisaría San José. Asimismo, se corroboró la numeración de motor y cuadro, coincidente con la alerta registrada.

Puesto en conocimiento el Agente Fiscal de turno, éste dispuso la correcta identificación de los jóvenes involucrados y la realización de las pericias y operaciones técnicas correspondientes sobre el motovehículo recuperado.

