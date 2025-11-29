Home / slider / Etapa final del predio para las ladrillerías en Feliciano

29/11/2025

Después de importantes trabajos de limpieza de terreno y nivelación, la planificación se encuentra cada vez mas cerca que las ladrilerias del Barrio El Cardal empiecen a funcionar en otro predio.

Este viernes se iniciaron los trabajos para cerramientos, que los beneficiarios terminarán de realizar. 

Es un trabajo importante que por una parte permitirá generar ingresos a unas familias, sin perjudicar la salud de otros vecinos del barrio.

