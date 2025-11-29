Allanamiento por violencia familiar finaliza con el secuestro de un arma de fuego

En horas de la tarde de este viernes, y en el marco de una investigación vinculada a una causa por violencia familiar, personal policial llevó a cabo un allanamiento en inmediaciones del kilómetro 172 de la Autovía José Gervasio Artigas.

El procedimiento se efectuó en cumplimiento de un mandamiento emitido por el Juzgado de Paz de San José, orden que fue diligenciada por los efectivos intervinientes conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones. Como resultado de la medida judicial, se procedió al formal secuestro de una escopeta y cinco cartuchos.

