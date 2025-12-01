Con temas de gestión, se realizó una nueva reunión de gabinete

Presidida por el gobernador Rogelio Frigerio, se realizó este lunes una nueva reunión de gabiente. En la oportunidad, se trataron temas que hacen al funcionamiento del gobierno, como los alcances de la Agencia de Bienes de la provincia y el traspaso del puerto de Paraná, el paso de Sauce Montrull de comuna a municipio; y el homenaje al compositor Jorge Méndez.

Al finalizar el encuentro, que tuvo lugar en el MiradorTec, el secretario legal y técnico, Esteban Vittor, dijo que «fue una jornada de trabajo intensa donde se trataron varios temas que hacen al funcionamiento de la provincia». Detalló que uno de ellos, fue la reglamentación del municipio Sauce Montrull». Recordó que «la Legislatura recientemente sancionó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual esa localidad pasa de comuna a municipio. Esto se hará operativo a partir del 1 de enero y estamos trabajando en los detalles finales de la reglamentación».



En otro orden, comentó que se «trabajó en torno a la Agencia de Bienes. Hay una ley de bienes que va a administrar los bienes del Estado provincial, entre ellos el puerto de Paraná. Nosotros y un grupo de funcionarios estamos trabajando para materializar el pase desde la Nación a la provincia». En ese sentido, trajo a colación el convenio firmado oportunamente entre el titular de la Agencia General de Puertos y el gobernador Frigerio; «ahora se está trabajando con la documentación que está en la Escribanía Mayor de la Nación», acotó. Más adelante, precisó que «todo lo que son bienes del Estado provincial serán administradas por esta Agencia».



El funcionario se refirió a la iniciativa del gobernador Frigerio «de hacer un reconocimiento a uno de los más ilustres cantautores de nuestra provincia, el compositor Jorge Méndez. Será este miércoles, a las 20 horas, en el Centro Provincial de Convenciones. Invitamos a toda la ciudadanía que esté presente», concluyó.



Durante el encuentro, Frigerio despidió también a quienes asumirán como legisladores nacionales, el actual ministro de Planeamiento, Darío Schneider, y la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

