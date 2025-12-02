El HCD San José fue destacado en el programa Concejos Deliberantes Innovadores

Con mucho orgullo, integrantes del Honorable Concejo Deliberante de San José participaron este lunes por la mañana en el recinto de la Cámara de Senadores de la provincia de la entrega de certificados del Programa de Concejos Deliberantes Innovadores, una iniciativa impulsada desde la Secretaria de Modernización de la Provincia y el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación.

Este programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los concejos entrerrianos, promoviendo la transformación digital, la transparencia y la modernización de los gobiernos locales.

El Concejo Deliberante sanjosesino fue destacado como uno de los 5 más innovadores de la provincia junto a los de Viale, La Paz, Villa Gob. San Martín y Crespo.

Cabe destacar que el proyecto realizado por el equipo del HCD fue distinguido entre más de 20 municipios que también participaron del programa.

www.discofm.com.ar