Intervención policial por daños en un domicilio colonense

En horas de la madrugada de este lunes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Paysandú al 800 de esta ciudad, tras ser comisionados desde la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local, debido a que vía telefónica se alertaba sobre un conflicto familiar.

Al arribar los uniformados, se tomó conocimiento que un individuo, tras una discusión con sus allegados, en un estado de alteración había provocado daños en el inmueble y afectado un motovehículo que se encontraba en el predio.

Luego de constatar las averías y de restablecer el orden en el lugar, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, quien dispuso la Aprehensión del involucrado y su traslado a Sede Policial donde quedó alojado a su disposición.

