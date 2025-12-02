El gobernador entregó una ambulancia y anunció obras para el hospital de Feliciano

La entrega de una ambulancia y el anuncio que en los primeros meses de 2026 comenzarán a reparar el Hospital General Francisco Ramírez fue lo que hizo el gobernador Rogelio Frigerio este martes en Feliciano. Ambas medidas responden a reclamos de larga data.

El gobernador visitó el norte entrerriano, y en Feliciano anunció que se destinarán más de 250 millones de pesos para distintas obras de reparación en el hospital local. «Es un reclamo importante. Son 250 millones de pesos que se destinarán a prioridades que tiene este hospital. En febrero o marzo estaríamos empezando con las obras», precisó.

Asimismo, se refirió a la entrega de una nueva ambulancia. «Es parte de la responsabilidad que tenemos. Esta nueva ambulancia es para el hospital que la necesitaba. La directora nos la venía reclamando desde hace mucho tiempo. Ella está muy contenta y nosotros también de poder dar una respuesta favorable», remarcó.

Finalmente, en el marco de una acción de cooperación interinstitucional solidaria, se hizo entrega de indumentaria hospitalaria confeccionada por la sastrería policial.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

Las obras

Con fondos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Frigerio que en 2026 se hará el llamado a licitación para reparar techo, cielorrasos, revoques e instalaciones del hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.

Con un presupuesto oficial de 254.530.051,80 pesos y un plazo de 180 días corridos, la obra consiste específicamente en intervenir el edificio principal del hospital y el edificio del asilo de ancianos, y contempla la reparación y construcción de cubiertas de techo, cambio de cielorrasos, reparación de revoques, intervención en instalaciones de agua, desagües pluviales, adecuación de instalaciones eléctricas, y la reconstrucción del acceso principal del edificio del hospital y construcción de un acceso nuevo al sector posterior de internación.

La ambulancia

Es parte de las 20 ambulancias donadas por la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande al Estado entrerriano.

La que recibió el hospital Gral. Francisco Ramírez es una ambulancia de mediana complejidad que, como particularidad, cuenta con tracción 4×4. De este modo, la incorporación del vehículo, además de mejorar las condiciones de traslado de los pacientes del establecimiento, brinda mayores facilidades para ingresar por caminos rurales en caso de que se requiera asistencia en zonas de difícil acceso.

