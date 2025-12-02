Secuestro de réplica de arma de fuego en San José

En horas de la madrugada de este lunes, mientras personal policial de Comisaria San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, realizaba recorridas preventivas por zona de calles 2 de Abril y San José Obrero de esa localidad, procedieron a la identificación de un grupo de jóvenes que se desplazaban por la vía pública.

Durante el control preventivo y palpado de rutina, se halló entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego tipo Airsoft, una cantidad importante de munición calibre 4,5 mm y una manopla metálica. Al consultarle a los interceptados, quienes resultaron ser menores de edad, por la procedencia de dichos efectos, los mismos no pudieron justificar su origen como tampoco el motivo de su tenencia.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el Secuestro de los objetos mencionados y su resguardo en sede policial, asimismo que los identificados fueran trasladados a Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su formal entrega a los Responsables Legales.

