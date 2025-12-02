Violó la prisión domiciliaria, provocó disturbios y fue detenido

En la noche de este lunes, personal de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, en tareas de recorrida preventiva, fueron alertados por un transeúnte sobre un conflicto que se estaba suscitando en la vía pública, específicamente en la zona de calles Maipú y Caseros de dicha localidad.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un individuo que poseía otorgada una medida de Prisión Domiciliaria vigente y que en esos momentos se encontraba incumpliéndola, sujeto que al notar la presencia policial intentó darse a la fuga a la carrera, siendo interceptado tras una breve persecución y reducido en inmediaciones de calles Caseros y Junín de San José.

Anoticiada la Fiscalía en turno de los pormenores, dispuso su Aprehensión y traslado a Sede Policial donde quedó alojado a su disposición por Desobediencia Judicial en flagrancia.

