La OSER y la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana realizaron un ciclo de talleres

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) inició una nueva etapa de trabajo institucional orientada a optimizar su funcionamiento interno. En este marco, y junto a la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, se desarrollaron talleres de formación dirigidos al personal de las sedes.

Los mismos se llevaron adelante en las localidades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, respectivamente, donde se capacitaron aproximadamente 100 trabajadores.



Estos encuentros forman parte del proceso de transformación que la obra social viene transitando tras la reciente reestructuración institucional. El propósito central de esta instancia fue brindar herramientas que fortalezcan el trabajo diario, promoviendo una cultura basada en la planificación y la mejora continua.



La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, destacó: «Cada encuentro nos permite avanzar en un mismo sentido: redefinir la manera en que el Estado se vincula con sus trabajadores y con los ciudadanos, transformando nuestras prácticas y fortaleciendo nuestros equipos».



Durante la actividad se abordaron ejes vinculados a la labor en contextos de cambio, al funcionamiento de los equipos y a los desafíos propios de la gestión de servicios públicos. Asimismo, se relevaron necesidades, inquietudes y prioridades de cada sector, fundamentales para la planificación del ciclo de capacitaciones que continuará el próximo año.



Desde OSER, su vicepresidente Ricardo García, resaltó la importancia de consolidar equipos preparados para acompañar esta etapa institucional: «Los procesos de cambio generan incertidumbre; por eso es fundamental contar con referentes que transmiten claridad, acompañamiento y dirección».



La Secretaría de Participación y Atención Ciudadana continuará respaldando esta labor mediante metodologías de trabajo participativas, espacios de diálogo y herramientas orientadas a fortalecer la atención ciudadana y mejorar la calidad del servicio que reciben los afiliados.

