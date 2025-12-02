Entregaron chalecos balísticos a agentes recientemente egresados

En la mañana de este martes, en las instalaciones de la Jefatura Departamental Colón, se llevó a cabo la entrega de chalecos balísticos a los Agentes recientemente egresados de la Promoción CXX°, provenientes de la Escuela de Agentes “Crio. General Pedro Fernando Ramón Campbell»

Esta instancia forma parte de las políticas de fortalecimiento operativo y modernización del equipamiento policial, orientadas a garantizar que el personal que inicia su actividad en la fuerza cuente con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. La entrega de estos elementos de protección individual representa una herramienta fundamental para el desempeño diario, especialmente en tareas preventivas, intervenciones operativas y respuestas ante situaciones de riesgo.

La Jefatura Departamental Colón resalta la importancia de continuar con la provisión progresiva de equipamiento esencial, entendiendo que la seguridad y el bienestar del recurso humano son pilares centrales para brindar un servicio eficiente a la comunidad. Asimismo, se destaca el compromiso institucional de acompañar a los nuevos agentes en esta etapa inicial de su labor, brindando las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de su función policial.

www.discofm.com.ar