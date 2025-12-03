El Ministerio de Salud realizó la limpieza de gran cantidad de documentación vencida

Luego de un trabajo exhaustivo con la participación de múltiples áreas y en articulación con la Secretaría de Modernización, el Ministerio de Salud de Entre Ríos descartó un importante volumen de papel del archivo que funciona en el subsuelo de la Clínica Escolar.

Este martes, en la Clínica Escolar, trabajadores del Ministerio de Salud procedieron a retirar documentación administrativa contable bajo expurgo.

Cabe destacar que se trata de la segunda instancia del año en la que se procede al descarte de legajos renditivos de acuerdo a lo estipulado por el Código Civil y Comercial; la resolución del Tribunal de Cuentas y el Decreto Nº 2.651, tras el debido resguardo de una década.

El secretario de Salud, Daniel Valentinuz, destacó que «al eliminar toda documentación que ya no tiene ningún fin y que fue controlada por el Tribunal de Cuentas, se libera un espacio físico de almacenamiento que es rotativo y necesario».

El funcionario explicó que se realizó un trabajo previo para identificar los documentos en la aplicación del procedimiento del expurgo, lo que permite determinar su validez o invalidez. «En el marco del proceso de despapelización y digitalización, es importante poder dar de baja la documentación obsoleta cuya conservación ya no tiene ningún valor», detalló.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, resaltó el trabajo articulado con Salud y aseguró: «Nuestro compromiso es dejar atrás las montañas de papel que ralentizan al Estado. Estamos construyendo un gobierno 100 por ciento digital para que los entrerrianos tengan trámites más ágiles, servicios más eficientes y los trabajadores tengan mejores condiciones laborales».

Desde el Departamento Archivo Central, Norma Rickert, indicó que en la oportunidad se dio de baja la documentación correspondiente a los años 2009; 2010; 2011 y 2012, de manera parcial, la cual cumplimentó los 10 años de resguardo a partir de la fecha de resolución del Tribunal de Cuentas.

