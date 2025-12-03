Se negó a desalojar un domicilio y debieron aprehenderlo por desobediencia judicial

En horas de la tarde de este miércoles, personal de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un procedimiento de desalojo realizado en un domicilio ubicado en la intersección de calles Estrada y 2 de Abril, en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado Civil y Comercial, diligenciada por un Oficial de Justicia.

Al momento de llevarse a cabo la medida, una persona mayor de edad se negó a permitir la continuidad del procedimiento, entorpeciendo la labor y manifestando su negativa a retirarse del lugar.

Ante el no acatamiento a las directivas judiciales y policiales, se procedió a la aprehensión del individuo, quien acorde a las directivas de la Unidad Fiscal en turno, quedó alojado en Sede Policial a su disposición por Desobediencia Judicial en Flagrancia.

