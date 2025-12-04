Feliciano avanza con la base y sub base en calle Illia para su posterior adoquinado

Siguiendo la planificación estipulada, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos recorrió las tareas de obra del pavimento por adoquines que el municipio desarrolla en calle Illia.

La obra, que es realizada con fondos propios. Se encuentra en el proceso de construcción que implicó varias etapas.

«Actualmente preparamos el terreno, con la colocación de capas de sub-base y base, y luego llevará una capa de arena. Finalmente, la instalación de los adoquines siguiendo un patrón definido», puntualizó el Intendente Arévalo.

