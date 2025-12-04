Recorren barrios sanjosesinos ofreciendo vacunas gratuitamente

Este jueves por la mañana un equipo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social recorrió el barrio San Miguel, ofreciendo el servicio de vacunación gratuita a domicilio.

El objetivo de esta acción es fortalecer los mecanismos de prevención ante el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido erradicadas en el país. En la recorrida, se ofrecen todas las vacunas correspondientes al calendario nacional, tanto para niños como para adultos.

Desde la Municipalidad de San José se recuerda que las vacunas salvan vidas, y que vacunarse no es un acto individual, sino un compromiso con la salud de quienes nos rodean.

