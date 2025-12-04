El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó el gobierno provincial.

De acuerdo a lo comunicado, el Sueldo Anual Complementario se acreditará el sábado 20, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año.

www.discofm.com.ar