El HCD y el Área de Salud y Bienestar Social sanjosesinos articulan acciones para el próximo año

Este viernes por la mañana, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, junto a la Secretaria del cuerpo, Diana Bes, y la concejal Silvia Camejo, mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Área de Salud y Bienestar Social del Municipio.

Del encuentro participaron la Secretaria de Salud, Mariel Galvalisi; la Coordinadora de los Centros de Salud, Luz Gaillard; la referente del ANAF, Carolina Richard; la referente de Mujeres, Género y Diversidad, Adriana Rodas, la referente de Inclusión, Claudia López; y el referente de Adultos Mayores, Alberto Aubán.

Durante la reunión se abordaron las acciones realizadas durante el año tanto desde las distintas áreas como desde el HCD y el Foro de Seguridad, y se avanzó en la planificación conjunta de nuevas líneas de trabajo para el 2026, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a los ciudadanos.

Desde el Concejo se destacó la importancia de continuar generando espacios de articulación entre las áreas, consolidando políticas públicas que promuevan el bienestar y la inclusión social en San José.

www.discofm.com.ar