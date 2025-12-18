El HCD de Feliciano aprobó por 10 a 1, la concesión del Frigorífico Multiespecies

Tras la culminación de un proceso deliberativo de más de cuatro meses, el Honorable Concejo Deliberante de San José de Feliciano aprobó la concesión para la ampliación y explotación del Frigorífico Multiespecies, luego de años de abandono del edificio a medio construir.

La empresa de capitales asiáticos BBS Frigorífico SA, será la encargada de desembolsar 3 millones de dólares para alcanzar los objetivos del proyecto.

«Asumimos este compromiso con mucha esperanza, dando los pasos necesarios para saldar la histórica deuda de generación de empleo que Feliciano tiene con su gente», afirmó al respecto el Intendente Damián Arévalo.

Explicando en ese contexto que «no podemos ignorar la realidad actual, en la cual miles de empresas cierran a diario y decenas de vecinos acuden frecuentemente al municipio en busca de trabajo».

«La Municipalidad nunca se ha cerrado a trabajar con el sector privado; por el contrario, sostenemos que el Estado debe articular esfuerzos con los particulares para mejorar la calidad de vida de la población, manteniendo siempre un extremo cuidado de la legalidad y de los procedimientos ambientales aprobados por el Gobierno de la Provincia», continuó Arévalo.

Manifestando que «De esta manera, un verdadero ‘elefante blanco’ felicianero —cuya culminación de obra y puesta en funcionamiento serían inalcanzables hoy para el municipio debido al difícil y frágil contexto económico— podrá tener finalmente la ansiada continuidad».

«El trabajo de meses con capitales extranjeros, que son los únicos que hoy pueden invertir en el país, ha permitido lograr este avance y este paso fundamental. Esto se traducirá no solo en los primeros 40 o 50 puestos de trabajo, sino también en el círculo virtuoso indirecto que se generará en nuestra ciudad», puntualizó el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

Expresando asimismo que «pese a la incoherencia de unos pocos que se han opuesto, debo destacar que habrá un fuerte control estatal para cuidar el patrimonio concesionado, puesto que con el mismo ímpetu con el que se aprobó esta medida, nos encargaremos de supervisar y aplicar todas las acciones conducentes para que se cumpla estrictamente lo proyectado».

«Hemos dado un paso importante. Llenos de esperanza, seguiremos trabajando para que esto sea, muy pronto, una realidad», cerró Arévalo.

