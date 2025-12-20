Allanamiento positivo en causa por violencia de género

En horas del mediodía de este viernes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un allanamiento domiciliario en un inmueble de esta ciudad, en el marco de una causa por violencia de género.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia, a raíz de una denuncia previamente radicada, y tuvo como resultado el secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .22, junto a un proyectil del mismo calibre.

Asimismo, se procedió a la notificación de medidas judiciales al imputado, consistentes en prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o intimidatorios hacia la denunciante.

Finalizado el procedimiento, los efectos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

