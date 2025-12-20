Amenazó a su vecino, intentó agredirlo y lo persiguió hasta un local comercial

En la noche de este viernes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención tras un llamado telefónico que alertaba sobre un inconveniente entre vecinos en inmediaciones de calles Sanguinetti y Lima, de esta ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 27 años, quien manifestó que fue amenazado por otro ciudadano quien había intentando agredirlo con un elemento contundente, motivo por el cual debió ingresar a un comercio cercano para guarecerse. Posteriormente, los agresores arrojaron piedras contra la reja del local, sin ocasionar daños.

Minutos después, se hizo presente un hombre de 26 años, quien volvió a amenazar al denunciante e intentó agredirlo físicamente. Al momento de ser identificado, el mismo opuso resistencia al accionar policial, forcejeando con los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de todos los pormenores, dispuso el traslado del individuo a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los delitos de Amenazas y Resistencia a la Autoridad.

