Se realizó la inauguración y premiación del 4° Salón de Fotografía de Entre Ríos

Fue este jueves en el Museo Provincial de la Imagen en Concordia. La convocatoria federal, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tuvo participación récord. La muestra se podrá visitar hasta el 10 de enero, con entrada libre y gratuita.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: «Es una alegría compartir esta muestra y este premio que incentiva la producción y genera acceso del público a nuevas obras». Y agregó: «Trabajamos para impulsar las distintas disciplinas artísticas y en el caso de la fotografía, hemos sumado espacios como el Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA y nuevas salas en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El objetivo es ampliar los circuitos que ya existen, como este Museo Provincial de la Imagen».

Álvaro Monzón, de San Jaime, ganador en categoría Color, sostuvo: «Junto a otro amigo y colega somos de un pueblo del norte entrerriano y estamos muy contentos de ser reconocidos y que nos tengan en cuenta».

Carlos Contreras, concordiense premiado en la categoría Banco y Negro y mención en Color, valoró la convocatoria porque «alimenta la expresión fotográfica, una de las actividades artísticas más populares. Agradezco a Cultura de la provincia».

Noelia Folguera, de Concordia, mención en categoría Blanco y Negro, agradeció a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos por «impulsar estos espacios que son vitales para sentir que nuestro trabajo es valorado y reconocido en nuestra propia provincia».

Participan de la muestra en la categoría Color: 1° premio Álvaro Mariano Monzón (San Jaime); 2° premio Luis Vargas González (San Jaime); 3° premio: María Soledad Tessore (Paraná).

Categoría Blanco y Negro: 1° premio Carlos Alberto Contreras (Concordia); 2° premio Diego Páramo (Paraná); 3° premio Rubén Darío Clivio (Paraná).

También son parte, en carácter de mención, obras de: Rafael Villalba (Paraná), Noelia Folguera (Concordia), Silvia Gotte (Paraná), Eduardo Boggione (Paraná), Alan Feyt (Paraná), Laura González Languasco (Paraná), Gabriela Pérez (Paraná), Paula Coky (Paraná), Carlos Contreras (Concordia), Luis Vargas González (San Jaime).

La muestra estará abierta hasta el 10 de enero y se podrá visitar de martes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20; sábados de 10 a 12 y de 17 a 19 en el museo Provincial de la Imagen ubicado en Buenos Aires 179, Concordia.

El jurado estuvo integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal. La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Provincial de la lmagen.

Estuvieron presentes: la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz; el subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, Carlos Gatto; el director de Cultura de Concordia, Daniel Bogado; la concejal de Concordia, Verónica del Boca; y el coordinador del Museo Provincial de la Imagen, Fernando González.

