Tras un gran cierre, novedades en la Fórmula Entrerriana

Tras un emocionante G.P. Coronación donde la histórica categoría volvió a emocionar. Ya se computan noticias para la temporada 2026, para continuar creciendo.

Uriel Rodriguez: Una de las jóvenes promesas del automovilismo entrerriano en incorporarse a la categoría. Debutó en la última fecha y giró en tiempos que ilusionan.

Ahora adquirió un chasis Berta (Ex Agustín Ferreyra) para encarar el año con auto propio y contar como un alta definitiva en la categoría.

Jonatan Icardo: El joven piloto gualeguaychense, con armas en Citroën Competición y Karting adquirió el Berta con el que compitió Uriel Rodriguez y tendrá un receso de mucho trabajo para debutar en Fórmula Entrerriana.

www.discofm.com.ar