Nuevos locales para ventas en predio multieventos de Federacion

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la arquitecta Salinas, recorrió las obras de implantación de estructuras metálicas, que se han construido y que se están terminando de colocar en el predio multieventos.

Dichos locales, de aproximadamente 27 m2 cada uno, servirá para la utilización de las comparsas locales, permitiendo una mayor comodidad para el servicio de cantinas de las mismas.

Además, en la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, podrán ser utilizadas por la Comisión para ofrecerlas en concesión por un canon económico para su explotación durante el evento.

