Colisión y despiste sin lesionados en la Autovía

En horas de la tarde de este sábado, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención en un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 191 de la Autovía, en sentido Sur a Norte.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, colisionó la parte trasera de un automóvil Renault Captur, guiado por un ciudadano de 41 años, con domicilio en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, los dos rodados circulaban en mismo sentido.

A raíz del impacto, ambos vehículos protagonizaron un despiste, resultando únicamente daños materiales, no registrándose personas lesionadas.

www.discofm.com.ar