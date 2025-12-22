Vanlife, motorhomes y un lugar donde la vida en movimiento encuentra descanso

En los últimos años, el fenómeno vanlife dejó de ser una moda pasajera para transformarse en una verdadera forma de habitar el mundo. En blogs como Viajando Alto, sus autores cuentan que “vivir viajando es aprender a que el hogar no siempre tiene paredes”, mientras que en Sharing My Van Life relatan la emoción de despertar cada día frente a un paisaje distinto, sin más techo que la ruta y sin más ataduras que las ganas de seguir moviéndose.

En foros, abundan testimonios de viajeros que ya acumulan miles de kilómetros: familias enteras que educan a sus hijos en movimiento, parejas que trabajan remoto a la vera de un río, solitarios que encontraron en la carretera una forma más simple —y a veces más honesta— de vivir. En todos ellos se repite una misma idea: la libertad de elegir dónde dormir, dónde despertar, dónde quedarse… y dónde volver a sentirse “en casa” aunque la casa tenga ruedas.

Pero esa libertad también requiere puntos de apoyo. Lo dicen muchos de estos cronistas digitales: la calidad del lugar donde se detiene un viajero en motorhome puede convertir una noche cualquiera en un descanso inolvidable o en un problema. Duchas cómodas, sombra, buen espacio para maniobrar, tranquilidad, y algo tan básico como una buena zona de descarga son detalles que marcan la diferencia.

¿Y qué pasa cuando esa libertad encuentra un lugar pensado para ella?

Ahí aparece San José. El Balneario Camping —ya reconocido en numerosas guías de viaje y recomendado por quienes recorren Entre Ríos en motorhome— se está consolidando como uno de los puntos fuertes del corredor del río Uruguay para este tipo de turismo nómada. Quien llega con su van o motorhome encuentra: Zonas de acampe especialmente amplias, ideales para vehículos grandes. Sombras generosas bajo arboledas que permiten descansar incluso en días calurosos. Duchas, agua caliente, sanitarios cuidados, energía y espacios pensados para viajeros de ruta. Área de descarga bien ubicada y de fácil uso. Entorno natural, senderos y el río a metros.

Y un detalle nada menor, repetido por quienes pasan y recomiendan el lugar: Los precios son sorprendentemente económicos en relación con la calidad y variedad de servicios ofrecidos. Un punto clave para quienes viajan largo y buscan destinos accesibles sin resignar comodidad.

Ordenar para crecer

El turismo y la formas de moverse ha cambiado, pero en ningún caso puede faltar la planificación para seguir creciendo ordenados; San José y particular su balneario tienen una larga tradición en este sentido, una forma de trabajo articulado que trasciende lo coyuntural y amplía la visión en pos de objetivos claros. Ese marco, le permitió convertirse en un balneario certificado, cumplimentando normas IRAM y ahora además en prueba pilota para ser la primera playa de río de la Mesopotamia en obtener “Bandera Azul”. Hoy el Camping tiene zonas específicas de acampe y se consolida como líder regional en el sector, pero además desde el municipio que administra el complejo y garantiza la operatividad durante todos los días del año, están trabajando en un Ordenanza Municipal “motorhome friendly” que regulará la circulación, el estacionamiento y el pernocte de estos vehículos dentro del ejido urbano con un claro concepto ambiental, buscando garantizar un marco normativo vanguardista para captar nuevas inversiones, con espacios regulados y adecuados para el pernocte.

Un respiro entre kilómetros

Muchos “vanlifers” definen ciertos lugares como “puntos de pausa”, pequeños refugios donde cargar energías, ordenar la van, dormir bien, bañarse largo, cocinar sin apuro, escribir un capítulo más de sus diarios de viaje… o simplemente mirar el río hasta que el día diga basta. San José es justamente eso: un alto amable en la ruta del viajero. Un espacio que combina naturaleza, servicios, seguridad y tranquilidad, donde la vida nómada se siente liviana, cómoda, y profundamente disfrutable.

Para quienes viven sobre ruedas, este rincón entrerriano se vuelve una escena perfecta: amanecer bajo los árboles, abrir la puerta de la van a metros del río, preparar un mate mientras el campamento despierta, y planear el siguiente destino sabiendo que siempre habrá un lugar al que volver.

