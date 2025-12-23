Hallaron una persona fallecida y secuestraron estupefacientes

En horas de la mañana de este lunes, pasadas las 06:00 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención en un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Noailles al 1000, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un disturbio en la propiedad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de acceso a la vivienda presentaba signos de violencia. En el exterior del inmueble se procedió a la identificación de varias personas mayores de edad, mientras que en el interior se encontraban la propietaria del domicilio y familiares.

Tras ingresar a la finca, los uniformados hallaron a un ciudadano de 45 años de edad tendido en el piso, presentando una herida en la zona del pecho, ante lo cual inmediatamente se solicitó la presencia del Servicio de Emergencia, quienes al arribar constataron el fallecimiento del mismo.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, quienes tras apersonarse coordinaron la realización de las diligencias judiciales y periciales correspondientes. En el marco de la investigación, en el interior de la morada se localizó una mochila en cuyo interior contenía un total de 52 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, dándose intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, quienes luego de realizar el test orientativo de campo determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, procediéndose al formal Secuestro del Estupefaciente.

Como resultado de las tareas realizadas y las averiguaciones llevadas a cabo, de las personas identificadas fuera del inmueble antes referenciadas, se procedió a la aprehensión de dos mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes fueron alojados en Sede Policial a disposición de la Magistratura interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor y la investigación de las causales que motivaran el fatal desenlace.

www.discofm.com.ar