Avanza la investigación por hallazgo de persona sin vida en Colón

En relación a la causa judicial vinculada al hallazgo de un ciudadano sin vida en su finca, ubicada en inmediaciones de Calle Noailles al 1100, y encontrándose la misma en etapa investigativa, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón realizó diversas intervenciones durante la jornada de este lunes.

En horas del mediodía, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un inconveniente entre vecinos en inmediaciones de Pasaje 19 y calle Durand, Barrio San Francisco, se comisionó personal policial al lugar. Al arribar, se constató la presencia de un sujeto que habría resultado lesionado, en el marco de un conflicto vecinal, presuntamente motivado por información que circulaba a través de redes sociales.

En el lugar, y en razón de los datos recolectados, una mujer de 39 años fue entrevistada en el contexto de las actuaciones preliminares, obteniéndose información de sumo interés, ante lo cual se puso en conocimiento a la autoridad judicial competente, disponiéndose su traslado a Sede Policial para una correcta identificación, y posteriormente su Arresto Preventivo quedando a disposición de la Magistratura actuante.

Asimismo, en horas de la tarde personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dio cumplimiento a una medida judicial consistente en Allanamiento y Registro Domiciliario de un inmueble ubicado en Barrio San Francisco, procedimiento que arrojó resultado positivo para la causa, procediéndose al Secuestro de un motovehículo marca Corven Energy 110 cc. de interés para la pesquisa.

Se continúa con las tareas investigativas bajo las directivas de la Autoridad Judicial interviniente.

www.discofm.com.ar