El Foro de Seguridad Ciudadana de San José destacó su labor durante el año

En este 2025, el Foro de Seguridad Ciudadana de San José, presidido por la titular del HCD Mirta Pérez, llevó adelante un importante trabajo de articulación con fuerzas de seguridad, instituciones locales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Reuniones periódicas, seguimiento de problemáticas barriales y el impulso de nuevas herramientas de prevención fueron parte de una agenda sostenida orientada al bienestar y la tranquilidad de nuestra localidad.

Desde el Honorable Concejo Deliberante, se reafirma el compromiso de seguir construyendo, junto a las instituciones y la comunidad, un San José cada día más seguro.

