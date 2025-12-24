El Hospital San José no otorgará turnos durante Navidad y Año Nuevo

El nosocomio de la ciudad de San José informa a la comunidad que, conforme al Decreto N° 3592/25 del Gobierno de Entre Ríos, no habrá atención en ventanilla, vía telefónica ni por WhatsApp los días 24, 25, 31 de diciembre, y 1 y 2 de enero, debido a un asueto administrativo.

Sin embargo, se respetan los turnos programados y continúa la guardia médica activa las 24 horas.

