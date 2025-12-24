Detención de un hombre con requerimiento judicial vigente

Este martes, en el marco de acciones de prevención y control dispuestos por la Jefatura Departamental Colón, personal policial que se encontraba efectuando recorridas habituales por esta ciudad, advirtió la presencia de un individuo que circulaba de manera peatonal en la intersección de las calles 9 de Julio y Paysandú.

Al proceder a su identificación, los efectivos constataron que se trataba de un ciudadano de 37 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, librado por el Juzgado de Garantías de Colón, circunstancia que ya era de conocimiento del personal actuante.

Ante dicha situación, y en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Unidad Fiscal de Colón, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado de inmediato hasta dependencia policial.

