El balance de la OSER exhibe avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión

La Obra Social de Entre Ríos avanza, desde diciembre de 2024, en un proceso sostenido de ordenamiento, normalización y mejora en la calidad de las prestaciones. Dicho trabajo se centra en las necesidades reales de sus afiliados, garantizando mayor cobertura, accesibilidad y previsibilidad.

Uno de los progresos más significativos se observa en el nivel de prestaciones, producto del esfuerzo puesto en la normalización y el acuerdo de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes por parte del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper).

Dentro de este proceso se destaca el área bioquímica. Durante 2025 se incrementó un 60 por ciento la cantidad de prácticas de laboratorio, fruto de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la mejora de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. Este cambio revirtió una situación histórica en la que, durante 2024, una parte sustancial de las prácticas debía ser abonada en forma particular y luego tramitada por reintegro, mecanismo que solo alcanzaba a algunos afiliados.

En el ámbito quirúrgico, se aumentaron un 30 por ciento las prácticas, a la vez que se regularizaron todas las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, el total de las cirugías de urgencia se autoriza diariamente y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización. Este proceso de normalización recuperó previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones.

Otro dato relevante es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, resultado de la regularización de convenios vencidos o inexistentes. Esta política simplificó los trámites administrativos a la vez que redujo costos indirectos y tiempos de espera para los afiliados.

Asimismo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo, implementando esquemas de autorización semestrales que evitan la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia del afiliado.

En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este marco, se destaca la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá que los afiliados accedan de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación si es ambulatoria.

Finalmente, en cuanto al manejo de los recursos, la desvinculación de decenas de personas que no prestaban contraprestación alguna a la obra social, junto con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper, permitió volcar mayores recursos directamente a las prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que este indicador alcance el 90 por ciento del total.

