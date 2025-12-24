El Municipio de Feliciano continúa trabajando según lo planificado tras los temporales

Durante la mañana del martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió los arroyos y desagües en los cuales el municipio está trabajando para volver los niveles a su lugar, limpiarlos y aumentar su desembocadura, para un mejor escurrimiento.

«Asimismo estamos proyectando nuevos desagües cloacales, que alivien y eviten el volcado de crudo a los arroyos, hasta que se realicen las Nuevas Lagunas de Decantación», puntualizó al respecto Arévalo.

