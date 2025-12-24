Siniestro vial en la ex Ruta 26 deja un hombre gravemente herido

Durante la tarde de este miércoles, se registró un incidente de tránsito que tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 2 de la Ruta Provincial Ex 26. El hecho se produjo cuando colisionaron un automóvil Volkswagen Fox de color negro, en el cual se desplazaba un ciudadano de 82 años oriundo del departamento Diamante y una camioneta Chevrolet S10, color blanca, que era conducida por un hombre de 33 años con domicilio en la localidad de San José.

Como resultado de la colisión, el octogenario que comandaba el vehículo de menor porte debió ser asistido de urgencia y trasladado en ambulancia al hospital San Benjamín, con lesiones de carácter grave.

www.discofm.com.ar