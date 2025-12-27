Siniestro vial dejó a un motociclista con lesiones de carácter grave

En horas del mediodía de este viernes, se registró un siniestro vial en un camino de ripio de la zona rural de Colonia San Gregorio, aproximadamente a 600 metros al oeste del kilómetro 213 de la Autovía Gervasio Artigas.

Por causas que se tratan de establecer, el episodio involucró a una camioneta marca Ford Ranger, conducida por un ciudadano de 41 años de edad, y a una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, la cual era guiada por un hombre de 59 años. En el rodado de menor porte se desplazaban además una joven de 20 años y una menor de tan solo 2 años de edad.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta cayeron sobre el ripio, resultando con diversas lesiones. Ante la situación, se dispuso el inmediato traslado de las personas heridas al Hospital de San Salvador, donde fueron asistidas.

Luego de las evaluaciones clínicas correspondientes, se determinó que el conductor de la motocicleta presentaba lesiones de carácter grave.

