Trabajos en un nuevo grupo sanitario para el Predio Multieventos de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la arquitecta Salinas, recorrió la obra del nuevo grupo sanitario que el Municipio está construyendo en el predio multieventos.

«Si bien su finalización estaba programada para marzo, estamos apurando los plazos de obra para que ya puedan estar casi listos para la primera noche de carnavales», explicó Arévalo.

Manifestando asimismo que «es una obra que tendrá 22 baños en total, entre mujeres y varones y que permitirán una circulación ágil y privada».

«Con esto evitamos los costos en alquileres de baños químicos, entre otras comodidades» cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

