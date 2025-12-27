Quiso incendiar un inmueble, forcejeó con la autoridad, fue reducido y detenido

A raíz de un llamado telefónico, se dispuso la inmediata comisión de móviles policiales hacia Ruta Ex 26, a la altura del kilómetro 3, donde se alertaba sobre la presencia de un hombre que se encontraba merodeando una vivienda y profiriendo amenazas.

De acuerdo a lo informado, el individuo que se encontraba visiblemente exaltado, habría manifestado intenciones de incendiar el inmueble, portando en sus manos una botella de una bebida alcohólica y un bidón, lo que generó una situación de riesgo y motivó la rápida intervención de los efectivos.

Los uniformados intentaron entablar diálogo con el sujeto, solicitándole de manera reiterada que depusiera su conducta y desistiera de su postura. Sin embargo, el mismo se mostró en todo momento ofuscado y reacio a colaborar, adoptando una actitud agresiva hacia los funcionarios y arremetiendo contra ellos con claras intenciones de agredirlos.

Ante la persistencia de la conducta violenta y con el fin de resguardar la integridad física de los presentes, el sujeto debió ser reducido conforme a los protocolos vigentes. Posteriormente, fue identificado como un joven de 28 años de edad.

Puesta en conocimiento de los hechos, la Unidad Fiscal de Colón dispuso la aprehensión del ciudadano y su traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

