Avanzan las investigaciones por el homicidio ocurrido en Colón, con tres allanamientos y detenciones en distintos barrios

En horas de la tarde de este domingo, personal policial llevó adelante una serie de procedimientos en el marco de la investigación por un homicidio ocurrido el lunes pasado, causa que continúa siendo objeto de un minucioso trabajo investigativo.

Como resultado de las pesquisas desarrolladas y a partir de diversas tareas de averiguación, se logró reunir elementos probatorios que permitieron solicitar y obtener tres órdenes de allanamiento, las cuales fueron diligenciadas en distintos sectores de la ciudad.

El primero se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Bernard, en el barrio Tiro Sur, donde se procedió a la detención de un joven de 19 años de edad. En dicho lugar, además, se efectuó el formal secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

La segunda intervención, tuvo lugar en una vivienda situada en pasaje 19 del barrio San Francisco, donde el personal interviniente detuvo a un hombre de 26 años, en cumplimiento de la orden judicial emitida en el marco de la investigación en curso.

Finalmente, el tercer procedimiento se desarrolló en un inmueble emplazado sobre calle Bernard al 500. En esa vivienda se concretó la detención de otro ciudadano, también de 26 años de edad, y se procedió asimismo a la incautación de distintos elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Las personas detenidas fueron trasladadas a Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la justicia.

