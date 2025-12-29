400 mm caídos en tres semanas, lo que provocó «saturación del suelo» en Feliciano

Este domingo cayeron 55 mm más sobre Feliciano, desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas aproximadamente, dejando como resultado 400 mm de agua caída desde el pasado 8 de diciembre.

El fenómeno climático que se registra hasta el momento, ha generado una saturación del suelo, que hoy solo posee una capacidad muy limitada para absorber agua, produciendo anegamientos en muchas calles, aun con poca lluvia caída.

La Municipalidad asistió a más de 14 familias por inundación interna por desagües pluviales o cloacales, e intervino ante anegamientos de diferentes calles.

«Cuando llueve mucho, los poros del suelo se llenan, ya no pueden retener más líquido, cuestión que perjudica los trabajos de mantenimiento con lluvias que tenemos cada 4 o 5 días», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

Aseverando que «de todas maneras, ​se proyecta continuar con la limpieza de cunetas y conexión con válvulas antirretorno en los lugares de niveles bajos, aprovechando cada minuto que el clima nos permita».

«Seguiremos trabajando fuertemente en estos problemas y recordamos que para comunicarse con nosotros se encuentra disponible el número de atención al vecino: 3458 658009», puntualizó finalmente Damián Arévalo.

www.discofm.com.ar