Aprehensión de un hombre por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género

En los primeros minutos de este lunes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino en inmediaciones de las calles Leguizamón y Craviotto, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de agresión física entre un hombre y una mujer en la vía pública.

Al arribar los móviles al lugar, los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas, entre las cuales se encontraba una pareja junto a una menor de edad. En ese contexto, se procedió a entrevistar a una joven de 23 años, quien manifestó que minutos antes, mientras se desplazaba por el lugar junto a su ex pareja, un ciudadano de 25 años, y su hija de un año de edad, habría sido agredida físicamente por el mencionado.

Una vez puesta en conocimiento la Unidad Fiscal, se dispuso la aprehensión del individuo involucrado, quedando supeditado a una causa de lesiones en contexto de violencia de género. El sujeto fue trasladado y alojado en sede policial.

